Yenisehirlioğlu’ndan eğitim yatırımı müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Manisa'nın eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik 2025 yılı yatırım programına alınan projeler hakkında bilgi verdi. Yenişehirlioğlu, Manisa genelinde 2025 yılı yatırım programına alınan 12 okul projesi kapsamında toplam 216 yeni derslik inşa edileceğini belirtti. Bu yatırımların, şehrin eğitim altyapısında köklü bir dönüşüm sağlayacağını ifade etti.

Yenişehirlioğlu, "Eğitim, yalnızca bireylerin değil; milletimizin istikbali için de hayati öneme sahiptir. Manisa'mızda eğitim altyapısını modernize etmek, çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli, daha nitelikli eğitim ortamları sunmak amacıyla 2025 yılı yatırım programı kapsamına 12 yeni okul projesi dahil edilmiştir" dedi