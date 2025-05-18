Osmanlı şehzadelerinin izlerini günümüze ulaştıran kadim şehir Manisa, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Manisa Kültür Yolu Festivali'nde 1700 eserin yer aldığı Manisa Müzesi açıldı. Manisa Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivaller zincirinin 2021'de İstanbul Beyoğlu'nda başladığını hatırlatarak "O gün verdiğimiz bir söz vardı. Ülkemizin tarihini, kültürünü ve sanatını korumak, ihya etmek, desteklemek, tanıtıp yaşatmak adına Beyoğlu'nda attığımız bu ilk adım ülkemizin her bölgesine ulaşacak demiştik" ifadelerini kullandı. Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyanın en kapsamlı festivali konumuna gelmiştir" dedi.