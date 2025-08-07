Akıma kapılarak hayatını kaybetmişti! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi o günü anlattı

KİMİN NE KADAR KUSURU VAR

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, ilk raporda kazaya yol açan kaçağın sebepleri makine dairesinin havuza yakınlığı, yanlış montaj, bozulan motorun tamiratındaki kusurlar ve kaçak akım rölenin kaldırılması olarak sıralanıyordu. Ama bu kaçaktan kimin hangi oranda sorumlu olduğu ise bilinmiyordu.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı kimin hangi oranda kusurlu olduğunun nihai tespiti için dosyayı İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) gönderdi.

İTÜ'nün Mühendislik Fakültesi'nin 'Elektrik Mühendisliği' bölümünden teşkil edilen 'bilirkişi heyeti' de dosyayı tetkik etmeye başladı.

Tahkikatın tamamlanmasının ardından soruşturma kapsamındaki kişilerin kusur oranı belirlenmiş olacak. Bu kusur oranında göre de iddianamede cezalar talep edilecek. Bilirkişi heyetinin incelemesi devam ediyor.