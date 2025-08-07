Akıma kapılarak hayatını kaybetmişti! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi o günü anlattı

Ferdi Zeyrek 6 Haziran akşamı Manisa'daki evinin bahçesinde havuz tesisatının elektrik kaçağına kapılıp ağır yaralanmıştı. Yoğun bakımda hayatını üç gün yaşam mücadelesi veren Zeyrek hayatını kaybetmiş olaya dair de Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada ilk olarak elektrik kaçağının kaynağı ve sebebi araştırıldı. Manisa Elektrik Mühendisleri Odası'ndan bilirkişilerin tespitine göre kaçak havuzun elektrik panosundan kaynaklanmış, tamir için panonun bulunduğu yere inen Zeyrek de henüz merdivenlerdeyken akıma kapılmıştı. Soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı, bunlardan havuzu yapan, havuzun motor ve elektrik tesisatını döşeyen ve bu tesisatın son tamirini yapan ustanın da olduğu üç kişi tutuklandı. Bahçıvan ve havuzun kontrol ve temizliğinden sorumlu görevli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.