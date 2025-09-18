Manisa'da öldürüp Uşak'a götürüp gömmüştü! Pelin Karaca'nın katili için karar çıktı: Hapisten çıkamayacak

KIZININ FOTOĞRAFINI ÖPÜP AĞITLAR YAKTI



Anne Bihal Karaca ise gözyaşları içinde kızının fotoğrafını öperek ağıtlar yaktı. Anne Karaca, "Pelin'im, anneciğim, ben sana verdiğim sözü tuttum, kanını aldım. Devlet adaletini gösterdi, cezasını verdi ama sen geri gelmeyeceksin. Kızımın mezarında söz vermiştim, 'kanın yerde kalmayacak' demiştim. Artık gidip kızıma müjdeyi vereceğim. Sağ olsun devletimiz gereken cezayı verdi, Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.



Pelin Karaca'nın teyzesi Zahide Kurt da gözyaşları içinde, "Pelin çok sevdiğim bir kızdı. Hiç günahı yoktu. Suçu neydi de bunu yaptı? Başka annelerin, başka kardeşlerin canı yanmasın. Allah ona gün yüzü göstermesin. 'Seviyorum' diyor, insan sevdiğine böyle yapar mı? İnsan sevdiğini korur, kollar, yanında olur" ifadelerini kullandı.



Sanık Ali Uysal, mahkemede cinayeti işlediğini kabul etti ancak olayın kaza sonucu gerçekleştiğini öne sürdü. Karaca'nın cansız bedeni, Uysal'ın itirafı sonrası Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alanda gömülü halde bulunmuştu.