Manisa’daki kaçak tütün baskınında 9 gözaltı

MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ülke genelinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, il merkezinde 1, Turgutlu'da 1, Kula'da 2, Akhisar'da 2 ve Salihli'de 2 olmak üzere toplam 8 adrese baskın yapıldı. 9 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.