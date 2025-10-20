Ev baskınında şişelerce sahte içki ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarmanın evine düzenlediği operasyonda evinde sahte içki ve ruhsatsız silah ele geçirilen E.Y. (37) gözaltına alındı. Operasyonda evdeki aramada 110 şişe sahte viski, 28 şişe sahte rakı, 7 boş alkol şişesi, 109 sahte bandrol ve 21 boş viski etiketi ele geçirildi. Ayrıca evde ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği, 9 mermi ve 128 fişek bulundu. Operasyonda ele geçirilen sahte içkiler ile silah ve mühimmatlara jandarma tarafından el konuldu. Gözaltına alınan E.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.