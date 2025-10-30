Manisa’da tartıştığı arkadaşını sırtından bıçakladı

MANİSA'NIN Yunusemre 8 Eylül Caddesi üzerinde O.K. (29) ile E.K. (33) adlarında iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü yanındaki bıçağı çıkartan O.K arkadaşı E.K,nin sırtına sapladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı E.K, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. olay yerinden kaçan O.K. polis ekiplerince kısa sürede yakalanak göz altına alındı.