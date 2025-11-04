  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Manisa Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama!

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmadı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 2-4 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Şehzadeler, Saruhanlı ve Alaşehir ilçelerinde 2-4 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adli makamların talimatı doğrultusunda düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda; 1.126 adet sentetik ecza hap, 3 kilo 745 gram esrar, 398 gram yüksek nitelikli uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

