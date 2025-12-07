Kayseri'de bulundu: Neolitik Çağ'a ait insan figürleri tüyler ürpertti

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, yaklaşık 11 yıldır Kayseri'nin yer altı envanteri çalışmasını sürdürdüklerini ancak bu tip örnekle hiç karşılaşmadıklarını söyledi.



Bu resimlerin Kayseri için çok önemli olduğunu vurgulayan Özsoy, şöyle konuştu.



"Kayseri'nin tarihini belki daha da gerilere götürecek. Neolitik Çağ içinde bir yere konumlandırılacak bir buluş veya keşif. Anadolu'nun birçok yerinde örnekleri var. Hakkari, Van, Mersin, Antalya, Çatalhöyük çok meşhurlarından. En batıda da Balıkesir, Aydın ve Muğla arasında Bafa Gölü kayısında Latmos var. Bunlardan en çok ön plana çıkanı ve üzerinde en çok çalışılanı da Çatalhöyük ile Latmos. Latmos'taki resimlere baktığımız zaman onlarla son derece benzeşiyor. Yani bizdeki resimlerde kahverengi renk hakim. Latmos'ta da benzer renkler ön plana çıkmakta. Orada kadın, erkek, aile, doğa ve çevreyle ilgili figürler var. Bunlar üzerine epeyce bir çalışma olmuş.