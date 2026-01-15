Manisa’da kayıp olarak aranan yaşlı adam dere yatağında ölü olarak bulundu

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam için arama çalışması başlatılmıştı. 78 yaşındaki adam dere yatağında ölü olarak bulundu.

Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Hamit Akyol'dan (78) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince şahsın evine gidiş güzergâhında arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalarda dere yatağında sırtüstü yatar olarak bulunan Akyol'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından bölgede gerekli incelemeler yapılırken, Hamit Akyol'un cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemi yapılacağı öğrenildi.

