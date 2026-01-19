Muğla’nın balıkları 80’den fazla ülkenin sofralarında

MUĞLA, 2025 yılında 85 bin ton su ürününü ihraç ederek 745 milyon dolar gelir elde etti. Ülke genelindeki 2.2 milyar dolarlık su ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 35'ini tek başına gerçekleştiren Muğla, kültür balıkçılığında da önemli bir merkez konumunda bulunuyor. Kentteki deniz ve iç su tesislerinde çoğunlukla alabalık, çipura, levrek, minekop ve sarıağız üretiliyor. Balıklar, üretim alanlarından alınarak işlenmek üzere tesislere taşınıyor; burada temizlenip fileto veya dondurulmuş olarak satışa hazır hâle getiriliyor. Üretilen balıklar hem iç pazara sunuluyor hem de 80'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.