Manisa’da 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde bir apartman dairesinde hareketsiz halde bulunan 3 aylık bebek hayatını kaybetti. Olay, Altay Mahallesi Ünal Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan anne F.Y. (28), uyuyan bebeği Ş.A.Y.'ı kontrol etmek istediğinde hareketsiz yattığını fark etti. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 3 aylık Ş.A.Y.'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebeğin cenazesi, evde yapılan ilk incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.