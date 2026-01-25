Haberler Manisa Manisa’dan İzmir'e uzanan silahlı kuyumcu soygunu! Altınları bozdururken yakayı ele verdiler Manisa’dan İzmir'e uzanan silahlı kuyumcu soygunu! Altınları bozdururken yakayı ele verdiler Manisa’da silahla girdikleri kuyumcu dükkanında 4 altın bilezik ile 100 adet yüzüğü gasbeden 2 şüpheli, İzmir’de yakalandı. Şüphelilerin gasbettikleri altınlar ise ormanlık alanda bulundu. SERKAN ÖZCAN









Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde yaşanan silahlı kuyumcu soygununa ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli İzmir'de yakayı ele verdi. Olay, Gölmarmara ilçesi Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Ellerinde pompalı tüfek ile kuyumcu dükkanına giren maskeli iki kişi, iş yeri çalışanlarını silahla tehdit edip 4 altın kelepçe bilezik ile 4 tabla içerisinde toplam 100 adet altın yüzüğü bir çantaya koydu. Şüpheliler, daha sonra olay yerine geldikleri beyaz renkli otomobile binip, bölgeden uzaklaştı.

PLAKASI TESPİT EDİLDİ

Kuyumcu dükkanında çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin tespiti ve yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Gölmarmara İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakası tespit edildi. Aracın son olarak İzmir'e gittiğinin belirlenmesi üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile irtibata geçildi.