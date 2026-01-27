Manisa’da kan donduran cinayet!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu 7 çocuğunun annesini sokak ortasında öldürdü. Edinilen bilgiye göre, H.K. (37), boşanma aşamasındaki eşi Pınar Karataş'a (37) sokak ortasında yanında getirdiği silahla saldırdı. Pınar Karataş boynuna isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı.

300 METRE İLERİDE YAKALANDI!

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırgan olay yerinden 300 metre ileride yakalandı.

7 ÇOCUKLARI VARDI

Boşanma aşamasındaki çiftin 7 çocuklarının olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden Pınar Karataş'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.