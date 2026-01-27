Merdivenden düşen otel sahibi hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sahibi olduğu apart otelin bahçe merdivenlerinden düşerek ağır yaralanan işletmeci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 75. Yıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir apart otelin sahibi Habip Çulha, otel bahçesindeki merdivenlerden dengesini kaybederek düştü.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Çulha, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, Çulha'nın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.