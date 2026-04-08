Manisa'da 9 ilçede elektrik kesintisi: Akhisar, Gördes, Salihli, Şehzadeler, Soma...

Son dakika haberleri... GDZ Elektrik, 9 Nisan Perşembe günü Manisa'da yaşanacak kesintileri resmi sitesinden duyurdu. Peki, Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? Manisa'da elektrikler ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisinden hangi ilçeler etkilenecek? İşte detaylar...

GDZ Elektrik, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle Manisa'da çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Şirketin kendi sitesinden yayınlanan verilere göre 9 Nisan Perşembe günü Manisa'da kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler de belli oldu.

Buna göre 9 Nisan Perşembe günü Manisa'nın Akhisar, Gördes, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar...

AKHİSAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak mahalleler: Karaköy ( Üçyol Karadutlu Cd. Karaköy Sk. KARADUTLU SK Karaköy Köyü İç Yolu Orman İç Yolu )

Dingiller ( Çaybaşı Sk. )

Doğankaya ( Akhisar Gördes Yolu Doğankaya Köyü Yolu Doğankaya Köyü İç Yolu Doğankaya Sk. )

Gökçeahmet

Yenice ( Akhisar Sındırgı Yolu Yenice Köyü İç Yolu Yeşilli Sk. yenice Beyler Sk. )

Zeytinlibağ ( zeytinlibağ Zeytinlibağ Köyü İç Yolu )

Musaca ( Musaca Sk. Muşlu Yolu )

Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00

Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

GÖRDES'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak mahalleler: Dereçiftlik ( Dereçiftlik Dereçiftlik Köy İç Yolu )

Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00

Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

SALİHLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak mahalleler: Kabazlı ( Kabazlı Köyü İç Yolu )

Oraklar ( Oraklar Köyü İç Yolu )

Sindel

Üçtepe ( Üçtepe Köyü İç Yolu )

Delibaşlı ( Delibaşı Köyü Yolu )

Eminbey ( Eminbey Köyü Yolu )

Akçaköy ( Akçaköy Köyü Yolu )

Akyar ( Akyar Köyü İç Yolu )

Hacıköseli ( Hacıköseli Köyü İç Yolu )

Kaplan ( Kaplan Köyü Yolu )

Kızılhavlu ( Kızılhavlu Köyü İç Yolu )

Mamatlı ( Mamatlı Köyü İç Yolu )

Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00

Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

SARIGÖL'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak mahalleler: Çimentepe ( Çimentepe Köyü Yolu Sarıgöl Yolu Sk. Dede Sk. Mercan Sk. çimentepe köy iç yolu Çimentepe Köyü İç Yolu )

Çanakçı ( Çayaltı Sk. )

Ziyanlar ( Ziyanlar Köyü Yolu Ziyanlar Köyü İç Yolu )

Yeniköy ( Yeniköy Köyü İç Yolu Yeniköy Köyü Yolu MERKEZ )

Özpınar ( Özpınar Sk. Özpınar Köyü İç Yolu Özpınar Köyü Yolu Alaşehir Eşme Yolu )

Kahramanlar ( Kahramanlar Köyü İç Yolu Kahramanlar Köyü Yolu )

Güneydamları ( Kıllılar Cd. )

Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00

Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

SARUHANLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak mahalleler: Koldere ( Çavuşoğlu Yolu )

Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 15:00

Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

ŞEHZADELER'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak mahalleler: Arda ( 3209. Sk. 3211. Sk. 3213. Sk. 3215. Sk. 3217. Sk. Avni Gemicioğlu Cd. Yümlü Gediz Cd. Kenzi Cd. 3200. Sk. 3202. Sk. 3204. Sk. 3205. Sk. 3207. Sk. )

Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00

Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

SOMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak mahalleler: Pirahmet ( Pirahmet Sk. Pirahmet Köyü Yolu )

Menteşe ( Menteşe Köyü İç Yolu )

Kobaklar ( Kobaklar Köyü İç Yolu Kobaklar Köyü Yolu )

Kiraz ( Kiraz Köyü İç Yolu )

Türkali ( Türkali Köyü İç Yolu Kısacıklar Sk. )

Yayladalı ( Yayladalı Köyü İç Yolu )

Karaçam ( Karaçam Köyü İç Yolu )

Kaplan ( Kaplan Köyü İç Yolu )

Duğla ( Duğla Köyü İç Yolu Bergama İvrindi Yolu )

Çatalçam ( Çatalçam Köyü İç Yolu )

Ularca ( Uzuahır Sk. Merkez Sk. Ularca Köyü İç Yolu )

Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00

Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

TURGUTLU'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak mahalleler: İstasyonaltı ( Kooperatif Sk. Kuş Okmanı Küme Evleri Küme Evler )

Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 12:00

Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

***

Kesinti yapılacak mahalleler: Musalaryeniköy ( Musalaryeniköy Köyü İç Yolu musalar yeniköy )

Sinirli ( sinirli sk. Sinirli Köyü İç Yolu )

Yakuplar ( Yakuplar Köyü İç Yolu Temrek Köyü Yolu )

Temrek ( Temrek Köyü İç Yolu )

Kesinti yapılacak saatler: 11:00 - 17:00

Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

YUNUSEMRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti yapılacak mahalleler: Demirci ( Demirci Köyü İç Yolu demirdi )

Sümbültepe ( Sümbültepe Köyü İç Yolu )

Pelitalan ( Pelitalan Köyü İç Yolu pelitalan iç yol )

Örencik ( Örencik Köyü İç Yolu örencik sk )

Müslih ( Muslih Köyü İç Yolu )

Mollasüleymanlı ( Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu molla süleymanlı )

Karayağcıhacılar ( Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu )

Karaveliler ( Karaveliler Köyü İç Yolu )

Karakılıçlı ( Karakılıçlı Sk. )

Davutlar ( Davutlar Köyü İç Yolu )

Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00

Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

***

Kesinti yapılacak mahalleler: Ayni Ali ( Kenzi Cd. 3205. Sk. )

Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00

Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

