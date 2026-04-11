Ölen oğlunun tazminatını sahte polise kaptırdı

MANİSA'NIN Soma ilçesinde 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasında oğlunu kaybeden ve tazminat alan Adanalı bir baba, engelli kızları için bankaya yatırdığı 495 bin lirayı kendisini telefonla arayan sahte polise gönderdi. Baba engelli kızlarının geleceği için biriktirdiği parayı kaptırdığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu. Osman Çelik'in (74) oğlu Ahmet Çelik (34), 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybetti. Ahmet Çelik'in vefatının ardından aileye tazminat verildi. Dolandırıcı, yaşlı adamı aradı. Bunun üzerine panikleyen Çelik, bankada biriktirdiği 495 bin lirayı verilen IBAN numarasına gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Osman Çelik, "İki kızım engelli, onların geleceği için önce altın yaptım sonra bankaya yatırdım. Beni arayanlar 'devlet adına gizli operasyon yapıyoruz' deyince inandım. Ben şimdi ne yapacağım?" dedi.