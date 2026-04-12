Manisa’dan İzmir’e zehir sevkiyatının önüne geçildi

MANISA İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Yunusemre ilçesinde E.A. (27), O.A. (40) ve G.B. (37) isimli şahısların İzmir'den Manisa'ya periyodik olarak yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek satışa sundukları tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından İzmir ve Manisa'da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 2 kilo 160 gram ağırlığında, piyasa değerinin ise yaklaşık 8 milyon TL olduğu değerlendirilen taş kokain, 56 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, paketleme amacıyla kullanılan 34 adet kilitli poşet , suçtan elde edildiği düşünülen 128 bin TL nakit para ele geçirildi. 3 şüpheliden E.A. ve O.A. mahkemece tutuklandı.