Manisalı gençler yapay zeka ile yeşil çözümler aradı

MANISA Gençlik Çevre Eğitim ve Turizm Derneği (MAGCET), "Youth 5.0" Erasmus+ projesi kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen uluslararası çalıştaya damgasını vurdu. Türkiye, Romanya ve Avusturya ortaklığında yürütülen Erasmus KA210-YOU projesinde Manisalı gençler, doğayı korumak için teknolojinin sınırlarını zorladı. 5 gün süren yoğun eğitimlerde MAGCET temsilcileri, yapay zeka araçlarını kullanarak su tasarrufu ve çevresel sürdürülebilirlik üzerine yenilikçi projeler geliştirdi. Bükreş'teki bu başarılı başlangıcın ardından MAGCET'in Avrupa serüveni hız kesmeden sürecek. Magcet öncülüğünde gerçekleşecek bir sonraki durak Viyana olurken, projenin final aşamalarında Avrupa'nın gençleri su verimliliği çalışmaları için Manisa'da bir araya gelecek.