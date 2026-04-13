Elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen iş kazasında, inşaatta çalışan 19 yaşındaki genç işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Muhammet Arda Bağırgan (19), demir profillere kaynak yaptığı sırada elektrik akımına maruz kaldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bağırgan, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.