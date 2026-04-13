Yeniköy’de şalvar gecesine büyük ilgi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde düzenlenen şalvar gecesine, kadınlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Mahalle kültürünü yaşatmak ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar, müzik eşliğinde bir araya gelerek hem doyasıya eğlendi hem de günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşma fırsatı buldu. Etkinlik öncesinde çocuklar için de renkli programlar hazırlandı. Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla sevinen minikler; kukla gösterisi ve yüz boyama etkinlikleriyle keyifli vakit geçirdi. Ailelerin çocuklarıyla birlikte mutlu anlar yaşadığı program, mahallede adeta bayram coşkusu oluşturdu.