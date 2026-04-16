ADÜ, EGEKAF26’ya ev sahipliği yapıyor

Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen EGE Kariyer Fuarı (EGEKAF'26), törenle kapılarını açtı. Aydın Tekstil Park Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyon, 215 kurumun katılımıyla yaklaşık 50 bin öğrenci ve mezunu iş dünyasıyla buluşturmayı hedefliyor. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından müzik dinletisi, folklor gösterileri ve özel film gösterimiyle renklendi.

'GELECEK PLATFORMU'

Açılışta konuşan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi sunan kurumlar olmadığını belirterek, "EGEKAF, gençlerimizin hayallerini şekillendiren ve onları sektör temsilcileriyle buluşturan güçlü bir platformdur" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan ise kariyer fuarlarının gençlerin iş dünyasıyla doğrudan temas kurmasına olanak sağladığını vurgulayarak, 2019'dan bu yana Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda bölgesel fuarların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Aydın Valisi Yakup Canbolat da fuarın üniversite, kamu ve özel sektör arasında güçlü bir köprü kurduğunu belirterek, "Gençlere sesleniyoruz. Kuracağınız her temas ve gerçekleştireceğiniz her mülakat kariyer yolculuğunuzda önemli bir dönüm noktası olacaktır. Güçlü bir Türkiye, hayallerinin peşinden koşan gençlerin omuzlarında yükselecektir" diye konuştu. Fuarda 145 özel sektör temsilcisi, 54 kamu kurumu ve 16 sivil toplum kuruluşu olmak üzere toplam 215 kurum yer aldı. Organizasyonun yaklaşık 50 bin öğrenci ve mezunu ağırlaması beklenirken, önceki fuarlarla birlikte katılımcı sayısının 90 bin seviyelerine ulaştığı belirtildi. Ayrıca 2012 yılından bu yana düzenlenen kariyer ve istihdam fuarlarına yaklaşık 30 bin firma ve 8,5 milyon vatandaşın katıldığı ifade edildi.