Manisa’da şifa ve bereket yağacak

486'ıncı Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 26 Nisan 2026 Pazar günü Sultan Camii ve kubbelerinden saçılacak 10 ton mesir macunun hazırlanmasına başlandı. Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımıyla hazırlanan mesir macunu, 486. kez halka saçılmak üzere hazırlanıyor. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneğinin imalathanesinde kadınlar tarafından aslına uygun olarak yapılıyor.

24 Nisan'da saçılacak olan mesir macunların duası gerçekleşecek. Manisa Mesir Macunu, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 28'inci ürün olmuştu. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, "İnanışa göre geleneğe en yakın mesir macununu derneğimiz üretiyor. İçinde 41 çeşit baharat barındırıyor. Bu 41 rakamı çok önemli. Biz 41 çeşit baharatı da bu mesir macununda kullanıyoruz. Hiçbir katkı maddesi olmadan insanlarımızla inşallah buluşturacağız. Tabii Mesir bir şekerleme gibi görmemek lazım. Mesir gerçekten Manisa ve Türkiye hatta son zamanlarda yapılan çalışmalarda yurt dışında ülkemiz için çok büyük bir tanıtım değerine sahip" diye konuştu.