2 saatlik mücadele acıyla bitti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devam eden altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük, 55 yaşındaki işçi Ramazan Küren'in hayattan kopmasına neden oldu. 2 saatlik zamana karşı yarıştan acı haber geldi, Küren'in cansız bedeni çıkarılırken ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Olay, saat 11.00 sıralarında Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde meydana geldi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İddiaya göre, kazı çalışmaları sırasında kenara yığılan devasa toprak kütlesi bir anda kayarak işçilerden Ramazan Küren (55)'in üzerine devrildi. Talihsiz işçinin toprak altında kaldığını gören mesai arkadaşları durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbarın ardından bölge adeta ekiplerin akınına uğradı. AFAD, UMKE, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kurtarma çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal bizzat yönetti. Ekiplerin büyük bir titizlikle yürüttüğü ve yaklaşık 2 saat süren hummalı çalışmaların sonucunda, ne yazık ki Ramazan Küren'in cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede görev yapan sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren aile üyelerine müdahale etmekte güçlük çekti. Küren'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Bir ailenin direği olan Küren'in iş kazası sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.