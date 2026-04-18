Bariyere çarpan araç alevlere teslim oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobil saniyeler içerisinde demir yığını haline dönüşürken, araçtan zamanında çıkan sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza Kırkağaç-Akhisar Karayolu Bakır Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Nurgül Çelik idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. Bu sırada sürücü araçtan çıkmayı başardı. İtfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınırken, araç kullanılmaz hale geldi.