Evini ateşe verip kaçan adamı mahalleli yakaladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Özturt Mahallesi'nde meydana gelen olay büyük paniğe neden oldu. Bir şahıs evini ateşe vererek yangın çıkardı. Daha önce de apartman içerisinde elinde bıçakla yarı çıplak şekilde dolaştığı öne sürülen ve bu nedenle komşuları tarafından şikayet edilen B.G.'nin, olay günü de benzer şekilde apartmanda dolaştığı komşularının uyarıların aldırış etmediği ifade edildi.

DAİRESİNİ ATEŞE VERDİ

Olay günü kendi dairesine girip kapıyı kilitleyen B.G, kısa süre sonra evini ateşe verdi. Alevlerin yükselmesinin ardından şahıs, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, apartmanda panik yaşandı. Kaçan şüpheli B.G, apartmandan uzaklaştığı sırada mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Öfkeli kalabalığın linç girişiminde bulunmak istediği şahıs, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarılarak gözaltına alındı. B.G.'nin daha önce defalarca şikayet ettiklerini belirten komşuları Yaşar Çelik, şahsın evi ateşe vererek kaçtığını söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.