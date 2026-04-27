Tonlarca mesir macunu halka saçıldı Ülkemizin 486 yıllık kültür mirası geleneği Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde 10 ton mesir macunu halka saçıldı. Hafsa Sultan'ın Merkez Efendi'ye berat vermesiyle başlayan törende, Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden saçılan şifalı macunları kapma yarışı renkli görüntülere sahne oldu CÜNEYT HASÇELİK









UNESCO'nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi"nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde, şifa kaynağı kabul edilen 10 ton mesir macunu Sultan Camisi minare ve kubbelerinden halka saçıldı. On binlerce insan mesir macununu alabilmek için birbirleriyle yarıştı. 486. kez düzenlenen festivalin son gününde, kortej yürüyüşü ve mesir saçım töreni gerçekleştirildi. Osmanlı tarihinde, 486 yıl önce Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımıyla yapılan Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan'a şifa olan mesir macunu, karnaval havasında gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından coşkulu bir kutlama ile Sultan Camisi minare ve kubbelerinden halka saçıldı.

KARNAVAL HAVASI

Yabancı ülkelerden ve Türkiye'den katılan dans toplulukları kortej boyunca gösterileriyle festivale karnaval havası kattı. Vali Vahdettin Özkan, CHP lideri Özgür Özel ve protokol üyeleri, evlerinin balkonları ve yol kenarlarında toplanarak korteje eşlik eden halkı selamlarken, kortej sonunda Sultan Camisi önünde toplanan on binlerce kişi heyecanla mesir macunu saçılmasını bekledi. Festivalde, Hafsa Sultan'ın 486 yıl önce verdiği buyruğa uygun olarak daha önce dualarla karılan ve paketlenen 10 ton mesir macunu, Sultan Camisi'nin kubbe ve minareleri ile caminin bulunduğu Sultan Meydanı'na bakan evlerin çatı ve balkonlarından halka saçıldı.