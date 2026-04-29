Ayla Öğretmen’e hatıra ormanı

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölen kahraman öğretmen Ayla Kara ve öğrencileri adına 'Ayla Kara Hatıra Zeytinliği' oluşturdu.

ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

Yunusemre ilçesinde Osmancalı Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Zeytin Ormanı Dikimi" etkinliği, doğaya nefes olan oldukça anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. "Köklerden Geleceğe" vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, doğayla iç içe öğrenmenin, üretmenin ve sorumluluk almanın değerini bir kez daha deneyimleme imkanı buldu. Eğitim ile doğayı buluşturan bu örnek çalışma, geleceğe bırakılan en kıymetli miraslardan biri olarak hafızalarda yer almış oldu.