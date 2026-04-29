Manisa yüzbinleri ağırladı

2025 yılı verilerine göre Manisa, 457 bin 154 gelen turist sayısı ile bölgenin çekim merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. 51 bin 499 yabancı turisti ağırladı. Zafer Kalkınma Ajansı TR33 Bölgesi'nin Sosyoekonomik Görünümü Turizm Serisinde Manisa'da 2025 yılında gerçekleşen ziyaretçi sayılarını ele aldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2025 yılı verilerine göre Manisa; 457.154 gelen turist sayısı ile bölgenin çekim merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. 51.499 yabancı turisti ağırlayarak, uluslararası alandaki güçlü turizm potansiyelini kanıtlıyor. Toplam 798.919 geceleme sayısı ile konaklama istatistiklerinde dikkat çekiyor."