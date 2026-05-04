Manisa'da yollarda eskitilen halılar Avrupa saraylarını süslüyor

Kimyasal kullanmadan, sadece güneş ve trafik yüküyle halıya 60 yıllık bir görünüm veriyoruz. Bu işlemden sonra yıkama, kurutma, çakım ile gerdirme ve son rötuş tıraşını yapıyoruz. Avrupa pazarı özellikle kimyasalsız ve doğal yün halıları tercih ediyor" dedi.





DEMİRCİ EL HALISINDA TÜRK DÜĞÜMÜ

Türk düğümü tekniğinin bu işleme dayanabilecek tek yöntem olduğunu vurgulayan Sarı, makine halılarının bu baskıya dayanamayacağını ifade etti. Yılda yaklaşık bin 500 metrekare halıyı bu yöntemle hazırladıklarını belirten Sarı, "Bu halılar büyük saraylarda, devasa malikanelerde kullanılıyor. Özellikle Arabistan'da krallar bu halıları tercih ediyor. İngiltere, Kanada, Almanya ve Amerika gibi ülkelere de yoğun ihracat gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.