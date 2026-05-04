  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Son dakika: Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu

Son dakika: Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu

Son dakika haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine göre, Mayıs 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde belli oldu. İşte örnek hesaplama...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

2026 Mayıs ayı kira zammı açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 32,37 seviyesinde gerçekleşti.

Bu veriler doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,43 oldu.

ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2026

Artış Oranı: %32,43

Kira Artış Tutarı: 9.729,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.729,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 476.748,00 TL

İZMİR'DE EN ÇOK KONUT SATILAN İLÇE BELLİ OLDU

İzmir'de Mart ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti.

Satış sayıları şöyle sıralandı:

Buca: 955
Menemen: 908
Karşıyaka: 570
Torbalı: 546
Çiğli: 440

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA