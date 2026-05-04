Son dakika: Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu

2026 Mayıs ayı kira zammı açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 32,37 seviyesinde gerçekleşti.
Bu veriler doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,43 oldu.
ÖRNEK HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 30.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2026
Artış Oranı: %32,43
Kira Artış Tutarı: 9.729,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 39.729,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 476.748,00 TL
İZMİR'DE EN ÇOK KONUT SATILAN İLÇE BELLİ OLDU
İzmir'de Mart ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti.
Satış sayıları şöyle sıralandı:
Buca: 955
Menemen: 908
Karşıyaka: 570
Torbalı: 546
Çiğli: 440