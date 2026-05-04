Son dakika: Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu

2026 Mayıs ayı kira zammı açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi ( TÜFE ), nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 32,37 seviyesinde gerçekleşti.

Bu veriler doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,43 oldu.