İki mevsim tek karede! Manisa'da herkesi şaşırtan o manzara: Koparmanın cezası 699 bin TL

Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen ve baharın müjdecisi olarak bilinen Manisa laleleri, bu yıl beklenmedik bir doğa olayıyla karşılaştı. Nisan ayı sonunda çiçek açmaya başlayan ve yılda yalnızca bir kez, yaklaşık 10 gün canlı kalabilen endemik tür Tulipa orphanidea, mayıs ayında yağan karın altında kaldı.
Manisa'daki 1.517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda uzun yıllar sonra görülen mayıs karı, bölgeyi beyaza bürürken yeni açan lalelerin büyük bölümü kar örtüsü altında kaldı. Boyu daha uzun olan laleler ise karın üzerinde kırmızı renkleriyle dikkat çekerek doğada ender rastlanan bir görüntü oluşturdu.
ERİK, KİRAZ, LALE VE KAR AYNI KAREDE
Spil Dağı'na çıkan yol üzerindeki Turgutalp Mahallesi'nden itibaren etkili olan kar yağışı, baharın tüm renklerini aynı karede buluşturdu. Erik ve kiraz ağaçlarının ardından açan lalelerin karla kaplanması, bölgeye gelen ziyaretçilere eşsiz bir görsel şölen sundu. Hafta sonu boyunca Manisa ve İzmir'den çok sayıda doğasever bölgeye akın etti.
"LALELERİN KAR ALTINDA KALMASINA ALIŞKIN DEĞİLİZ"
Spil Dağı Milli Parkı Şefi Şeref Aydınyüz, mayıs ayında gerçekleşen kar yağışının nadir görüldüğünü belirterek, "En son bu şekilde bir kar yağışı yaklaşık 16 yıl önce yaşanmıştı. Kardelenlerin karda kalmasına alışkınız ancak Manisa lalelerinin kar altında kalması bizi de şaşırttı" dedi.
Aydınyüz, kar örtüsü arasından çıkan lalelerin her zaman görüntülenemeyeceğini vurgulayarak, bu anların fotoğraflandığını ifade etti.
KOPARMANIN CEZASI 699 BİN TL
Yetkililer, endemik tür olan Manisa lalelerinin koparılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Doğadan koparılan lalelerin biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini belirten ekipler, 2025 yılında 557 bin 212 TL olan cezanın 2026 yılı itibarıyla 699 bin 245 TL'ye yükseldiğini açıkladı.
Baharın simgesi lalelerin karla buluştuğu bu nadir doğa olayı, fotoğraf tutkunlarına unutulmaz kareler sundu.