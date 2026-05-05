İki mevsim tek karede! Manisa'da herkesi şaşırtan o manzara: Koparmanın cezası 699 bin TL Manisa'da baharın simgesi olan ve yılda yalnızca birkaç gün açan Manisa laleleri, uzun yıllar sonra görülen mayıs karının altında kaldı. Beyaz örtüyle kaplanan kırmızı laleler, doğada ender rastlanan görüntüler oluşturarak görsel bir şölen sundu. Meteorolojik olarak sıra dışı kabul edilen bu yağış, kısa ömürlü lalelerin ömrünü de etkilerken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. İHA









Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen ve baharın müjdecisi olarak bilinen Manisa laleleri, bu yıl beklenmedik bir doğa olayıyla karşılaştı. Nisan ayı sonunda çiçek açmaya başlayan ve yılda yalnızca bir kez, yaklaşık 10 gün canlı kalabilen endemik tür Tulipa orphanidea, mayıs ayında yağan karın altında kaldı.

Manisa'daki 1.517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda uzun yıllar sonra görülen mayıs karı, bölgeyi beyaza bürürken yeni açan lalelerin büyük bölümü kar örtüsü altında kaldı. Boyu daha uzun olan laleler ise karın üzerinde kırmızı renkleriyle dikkat çekerek doğada ender rastlanan bir görüntü oluşturdu.