Turgutlu’da yangın faciası

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün sabah saatlerinde çıkan yangın can aldı. Elim olayda 3 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede yalnız yaşayan Mustafa Gökmen (88) çıkan yangında hayatını kaybetti. Altay Mahallesi Dumlupınar Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın 1'inci katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler üst katın penceresine de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale etmek için balkondan içeri girmeye çalışan itfaiye ekipleri, evde Mustafa Gökmen'in cansız bedeni ile karşılaştı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Gökmen'in balkondan çıkıp canını kurtarmak isterken yere yığılıp hayatını kaybettiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mustafa Gökmen'in cesedi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı daire tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı üst katta da kısmi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.