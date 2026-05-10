Manisa Meryem’i arıyor

MANİSA Kırkağaç'ın kırsal Dualar Mahallesi'nde yaşayan ve evli Meryem Işık, 7 Mayıs'ta kayboldu. Yakınları, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen akli dengesi yerinde olmadığı ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Işık'a ulaşamadı. Işık için Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar Işık'ın en son yol kenarında yürürken görüldüğü Gelenbe Mahallesi'nde yoğunlaştırıldı. Ancak şu ana kadar genç kadından bir ize rastlanmadı.