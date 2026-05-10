  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Manisa Manisa'da hatalı sollama ölüm getirdi

Manisa'da hatalı sollama ölüm getirdi

EMRE SAÇLI

Giriş Tarihi: Gazete

Manisa’da hatalı sollama ölüm getirdi

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü bir kişi de ağır yaralandı. Kaza, Gökeyüp Mahallesi'nde meydana geldi. T.B. idaresindeki 45 AUZ 721 plakalı kamyon ile Ramazan Kayrak yönetimindeki 45 L 0216 plakalı otomobil hatalı sollama nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsünün eşi ve 2 çocuk annesi Emine Kayrak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü Ramazan Kayrak ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA