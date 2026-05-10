Manisa’da hatalı sollama ölüm getirdi

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü bir kişi de ağır yaralandı. Kaza, Gökeyüp Mahallesi'nde meydana geldi. T.B. idaresindeki 45 AUZ 721 plakalı kamyon ile Ramazan Kayrak yönetimindeki 45 L 0216 plakalı otomobil hatalı sollama nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, otomobil sürücüsünün eşi ve 2 çocuk annesi Emine Kayrak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü Ramazan Kayrak ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.