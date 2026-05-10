Manisa’da traktörde kanlı son

Mahalle muhtarının hayatını kaybettiği olay, Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Avlaşa bölgesinde meydana geldi. Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Cahan (50), tarlasına gelerek traktörüyle sürmeye başladı. Tarlasında çalıştığı sırada Cahan, elinde pompalı tüfek olan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Bu esnada kendi bahçesinde çalışan bir kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, 3 çocuk babası Çahan'ın traktörün üstünde av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Çahan'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Selendi Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

KAMERALARA YAKALANDI

Jandarmanın titiz çalışması sonucu bir çiftlik evinin kamerasına takılan görüntüyü inceleyen jandarma dedektifleri daha önceden aralarında husumet bulunan İ.K yi gözaltına aldı. Karakoldaki sorgusunda kendisine görüntülerinin olduğu söylenen İ.K., kısa süre önce tartıştıklarını ve aralarında husumet oluştuğunu söyleyerek cinayeti işlediğini itiraf etti.