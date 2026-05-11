Manisa’da asansör arızası can aldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde asansör kazası can aldı. Korkunç olay Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan Yaya Üst Geçidi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Seymen Görciz (24), üst geçitteki asansörden inmek istediği esnada aniden hareket eden asansör ile dış kaplama arasında sıkıştı.

Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu gencin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Talihsiz gencin cenazesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Talihsiz genç arıza nedeniyle inmeye çalışırken asansörün tekrar hareket ettiği öğrenildi.