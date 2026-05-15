Şehzadeler Müzesi Manisa tarihine ışık tutuyor

Antik çağlardan günümüze çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapan şehzadeler kenti Manisa'da açılan Şehzadeler Müzesi, bugüne kadar yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti. Şehzadeler Müzesi'nde Şehzadelerin yetiştirilme süreçlerinin detaylı olarak canlandırılırken, Osmanlı şehzade eğitim kültürü de tüm incelikleriyle ziyaretçilere yansıtılıyor. Kasım 2025 tarihinde açılan müze 6 ayda 30 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Müzede, Manisa'da sancak beyliği yapmış şehzadelerin balmumu heykelleri, döneme ait kıyafetler, silahlar ve çeşitli eşyalar sergileniyor.