Ağır yaralı olarak girdiği hastaneden evli çıktı! Manisa’da mucize nikah!

Tedavisi süren Fatih Aslan, nişanlısı Aysel Çelik ile hastanede düzenlenen törenle evlendi. Sağlık çalışanları ile aile yakınlarının tanıklık ettiği törende, duygu dolu anlar yaşandı.

Çiftin nikah şahitliğini ise Aslan'ın tedavi sürecini yakından takip eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Demet Yaldız yaptı. Öte yandan olayın ardından otomobiliyle bölgeden uzaklaşan Ümit Can A.'nın, Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim olduğu öğrenildi.