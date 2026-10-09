Ferdi Zeyrek'in ölümünde o detaylar araştırılacak! Duruşma sonrası gergin anlar...





Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 6 kamu görevlisine ilişkin iddianamede tutuksuz sanıklar Yunusemre Belediyesinde görev yapan İmar ve Şehircilik Müdürü H.A, inşaat mühendisi E.K, inşaat teknikeri A.Ö, yapı belge görevlisi H.E. ile metalurji ve malzeme mühendisi Ö.T. ve makine teknikeri M.S. hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.



İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan ek raporda, Zeyrek'in ölümüne neden olan olayın meydana gelmesinde yıllara dayanan ihmallerin bulunduğu değerlendirilmişti.

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