Manisa’dan Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine umut

'AÇLIĞA MAHKUM ETTİLER'

İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şube Başkanı Recep Özgüvenç, "İlmin İzinde, İnsanlığın Hizmetinde" anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek Gazze'deki mazlum halkın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Özgüvenç, "3 yıl önce bir kurtuluş mücadelesi için Gazze'li Müslümanlar bir Aksa Tufanı gerçekleştirdiler. Kendilerini bağımsız bir ortamda yaşamak için, özgürlüklerini elde etmek için bu Aksa Tufanı'ndan sonra malum İsrail'in orantısız bir şekilde bu mazlumların üzerine saldırarak binlerce çocukları, kadınları, hastaları, yaşlıları birçok insanı katlettiler bugüne kadar. Şimdi de bunları açlığa mahkum ettiler. Biz de Gazze'de bir aşevi kurduk. Aşevimiz binlerce insanın karnını doyuruyor. Ve Türkiye genelinde 7-8 ayda 35 milyon lira civarında bir yardım gönderildi" dedi.

'GAZZE AŞEVİNE GİDECEK'

"BİZİM Manisa olarak da 1.300.000 lira civarında bir yardım gönderdik" ifadelerini kullanan Özgüvenç, "Aksa Tufanı'nın yıldönümü olması münasebetiyle bu hayırların zirvesini gerçekleştirelim. Hayır çarşısı gerçekleştirelim ve hayır çarşısının kermesimizi oluşturduk. Katkı sağlamak isteyen kardeşlerimiz olursa onların da katkılarını bekleriz. Burada toplanan bütün yardımlar Gazze aşevine gidecek inşallah" dedi.