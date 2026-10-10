Gece öldürdü sabah teslim oldu

Salihli'de, eşler arasında başlayan ayrılık tartışması cinayetle sonuçlandı. Şinda Yakut Güzel (31) tartıştığı 2 çocuk babası eşi Rıdvan Güzel'i tabancayla vurarak öldürdü. Şinda Yakut Güzel'in eşini 22:30 sıralarında öldürdüğü, polise ise sabah 05:30'da haber verdiği ortaya çıktı. Olay Kurtuluş Mahallesi 226. Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

'BANA ŞİDDET UYGULADI'

Edinilen bilgiye göre Güzel çiftçi arasında gece saatlerinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şinda Yakut Güzel, eşinin tabancasını alarak ateş etti. İnşaatlarda çalıştığı öğrenilen 2 çocuk babası 36 yaşındaki Rıdvan Güzel, vücuduna isabet eden mermiler sonucu hayatını kaybetti. Evin mutfak bölümünde meydana gelen cinayet olayının ardından gözaltına alınan 2 çocuk annesi Şinda Yakut Güzel, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşini öldüren Şinda Yakut Güzel'in emniyetteki ilk ifadesinde "Eşimle aramız da sürekli bir geçimsizlik vardı. İki günde bir tartışıyorduk. Gece saatlerinde yine ayrılmamız gerektiği konusunda tartışmaya başladık. Bana şiddet uygulamaya başladı. Ben de yatak odasında bulunan eşime ait tabancayı alarak 4 el ateş ettim. Sabaha karşı 05:00 sıralarında ise polisi arayıp ihbarda bulundum' dediği öğrenildi.