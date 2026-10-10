Genç çifti hastane dönüşü ölüm ayırdı

Manisa'nın Demirci ilçesinde genç çiftin içinde bulunduğu otomobil şarampole devrildi. Feci kazada yolcu koltuğunda oturan genç kadın hayatını kaybetti. Osman Kurşun idaresindeki otomobil, Demirci-Salihli karayolu Yeşildere Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta bulunan sürücünün eşi Hasret Kurşun'un (25) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Osman Kurşun ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çiftin sağlık kontrolü için gittikleri Salihli'deki hastaneden döndükleri öğrenildi.