2 bin 750 dekar tarım arazisine can suyu olacak

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre ilçesindeki Beydeğirmeni Göleti Sulaması yapım işi ihalesinin 13 Ekim'de gerçekleştirileceğini bildirdi. Baybatur, yaptığı açıklamada, DSİ 2. Bölge Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında 2 bin 750 dekar tarım arazisine hizmet verecek sulama ve drenaj şebekesinin yapılacağını belirtti. Projenin bölgedeki tarımsal üretim açısından önemine işaret eden Baybatur, "Beydeğirmeni'nde çiftçilerimizin sulama imkânlarını geliştirecek yatırımımızda ihale aşamasına gelindi. 13 Ekim'de gerçekleştirilecek ihalenin ardından, gerekli süreçlerin tamamlanmasıyla yapım çalışmalarına başlanacak. Projenin hayata geçirilmesiyle suyun daha verimli kullanılmasını ve üreticilerimizin emeğinin daha fazla karşılık bulmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Baybatur, yer tesliminden itibaren 450 gün içerisinde tamamlanması öngörülen yatırımın Manisa'ya ve bölge çiftçisine hayırlı olmasını diledi. AK Partili Baybatur, göletle ilgili açıklamalarda bulundu.