10 KİŞİYE ADLİ KONTROL TALEBİ, 1 KİŞİ SERBEST

Yönetmen Cem Karcı ve iş insanı İzzet Özilhan'ın arasında olduğu 9 şüpheli için ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol talep edildi. Meltem Keklik için de ev hapsi şeklinde adli kontrol istendi. İş İnsanı Seher Grothe Sevdişan savcılıktan serbest bırakıldı. İlknur Şahin'in de gözaltı süresi uzatıldı.