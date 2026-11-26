İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında 24 Kasım'da haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden gözaltına alınan 15'inin Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi vermesinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
3 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılık ifadelerinin ardından Saghar Shojaeı, Klass Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kapucuoğlu ve sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
10 KİŞİYE ADLİ KONTROL TALEBİ, 1 KİŞİ SERBEST
Yönetmen Cem Karcı ve iş insanı İzzet Özilhan'ın arasında olduğu 9 şüpheli için ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol talep edildi. Meltem Keklik için de ev hapsi şeklinde adli kontrol istendi. İş İnsanı Seher Grothe Sevdişan savcılıktan serbest bırakıldı. İlknur Şahin'in de gözaltı süresi uzatıldı.
ADLİ KONTROL İSTENENLER
-Yönetmen Cem Karcı
-Yapımcı Erdal Bozkuş
-İş İnsanı İzzet Özilhan
-Modacı Özden Cerrahoğlu
-Pınar Bent
-Işıl Işık Demir
-İş İnsanı Burhan Karaca
-İş İnsanı Cem Güler
-Meltem Özkayan
-DJ Burak Yeter
CEYLAN KAYA AKLAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Adli Tıp'a test için örnek veren 24 şüpheliden 10'u dün adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamındaki diğer 14 kişi ise ek ifadeleri alınmak üzere emniyete geri gönderildi. Savcılık ifade işlemlerinin ardından Ceylan Kaya sevk edildiği hakimlik tarafından "Aklama" suçundan tutuklandı.