Ziyarete dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Işıkhan, İzmir'in istihdam ve üretim alanındaki çalışmalarına destek vereceklerinin vurgusunu yaparak, "Ege'nin incisi İzmir'in istihdam ve üretim yolunda attığı her adımda yanında olacağız" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya gelerek kentteki projeler ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

BAKAN IŞIKHAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, İzmir'de devam eden projeleri ve vatandaşların beklentilerini ele aldıklarını belirtti.

İZMİR'E DESTEK VERECEĞİZ

İzmir'in istihdam ve üretim alanındaki çalışmalarına destek vereceklerini vurgulayan Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay ile bir araya gelerek vatandaşlarımızdan gelen talepleri ve şehrimizde devam eden projeleri ele aldık. Ege'nin incisi İzmir'in istihdam ve üretim yolunda attığı her adımda yanında olacağız."