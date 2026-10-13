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Haberler Manisa Manisa’daki tur otobüsü kazasında 2 şoför tutuklandı

Manisa’daki tur otobüsü kazasında 2 şoför tutuklandı

SERKAN ÖZCAN

Giriş Tarihi: Gazete

Manisa’daki tur otobüsü kazasında 2 şoför tutuklandı

MANİSA'DA 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan tur otobüsü şoförü M.A. ve çekicinin şoförü H.K. tutuklandı, otobüsün sahibi ve yedek sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.A'nın ifadesinde, kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandığını söylediği öğrenildi. Çekicinin sürücüsü H.K. ise ifadesinde, kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söylediği belirtildi.

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