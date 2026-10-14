Liseli Efe’yi öldüren sürücüye 3 yıl hapis

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 17 Nisan 2025'te meydana gelen kazada motosikletli lise öğrencisi Efe Türkmen (17) hayatını kaybetmişti. Kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede yer alan İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda, Türkmen'in ilk geçiş hakkına sahip olduğu ancak yeterli tedbiri almaması nedeniyle tali kusurlu bulunduğu aktarıldı. Raporda; Arif Uçan'ın kavşağa girmeden önce ana yoldaki araçların hız ve mesafesini yeterince kontrol etmediği, motosiklete ilk geçiş hakkını vermediği ve kontrolsüz şekilde kavşavğa girip motosikletin hareket alanını kapattığı için asli kusurlu olduğu vurgulandı. Uçan hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Mahkeme, tutuksuz sanık Uçan'a 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl, indirimle 3 yıl 4 ay hapis cezası verip, B sınıfı sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınmasına hükmetti. Tarafların itirazları üzerine dosya, istinafa taşındı. İtirazları inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna vurgu yaptı. Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiğine vurgu yapılan kararda, itirazların reddedildi ve karar onandı.

'UMUT VERİCİ BİR KARAR'

Kararı değerlendiren ailenin avukatı Ali Balcı, "İlk derece mahkemesinin, sanığın sabıkasız olmasına rağmen ceza uygularken alt sınırdan uzaklaşıp, 4 yıl hapis cezasına hükmetmesi ve istinaf dairesinin de bu kararı onaması, günümüzde cezasızlık algısının önüne geçen umut verici bir karar olmuştur. Bu karar ile trafikte dikkatsiz davranan sürücülerin başka masum insanların hayatları ile oynamasının bir nebze de olsa önüne geçilebilecektir" şeklinde konuştu.