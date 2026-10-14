Manisa'da inanılmaz ihmal! İç organını delip geçmiş! 2 doktor hakkında dava süreci başladı

'YAKLAŞIK 24 GÜN HASTANEDE YATTIM'

Konuşkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun üzerine tekrar Manisa Şehir Hastanesi Başhekimliği'ne müracaat ettim. Elimdeki raporla birlikte onlarla görüştüm. Onlar da bunun bir spanç olduğunu kabul etti. Ameliyatın burada olması gerektiğini söylediler. Yardımcı olacaklarını söylediler. Ameliyata girdim. Bu ameliyat sürecinde içimden çıkan parça bana gösterilmedi, verilmedi. Yoğun bakımda kaldım. Çok ağır bir yoğun bakım süreci geçirdim. Yoğun bakımdan sonra çıktığım 3 gün içinde dikişlerim patladı. Karnımın içinden yoğun miktarda kan aktı. Yaklaşık 24 gün hastanede yattım."

'7-8 AY ENFEKSİYON VE GÖĞÜS TEDAVİSİ GÖRDÜM'

Çok ağır bir süreç geçirdiğini söyleyen Konuşkan, "Defalarca radyasyona maruz kaldım. Çekimler yapıldı. Karaciğerimde sıvı birikti, sıvı alındı. Akciğerlerimin söndüğü söylendi. Nefes alamaz hale gelmiştim. Hastaneden çıktıktan sonra tekrar enfeksiyon doktoruna, göğüs doktoruna gittim. 7-8 ay enfeksiyon ve göğüs tedavisi gördüm. Bu süreçte karnımın içi yine yaklaşık 2 ay kadar açık kaldı. Dikişlerim kapanmadı. Manisa'da tekrar bir ameliyat oldum. Bir ameliyat daha olmam gerekiyor. Benim de ailemin de sabrı kalmadı" dedi.

'İNŞALLAH KİMSENİN CANI BÖYLE YANMAZ'

Son 4 yıldır günlük yaşamını sürdürmekte zorlandığını belirten Konuşkan, "4 senedir eğilip kalkmam, yatmam, iş yapmam, her türlü sosyal hayatım, yaşamsal faaliyetlerime engel oluyor. Benim için çok zor bir süreç. Benden sonra başka insanların da mağdur olmaması, mağduriyetimin giderilmesi için dava sürecini takip edeceğim. İnşallah bundan sonra kimsenin canı böyle yanmaz" diye konuştu.