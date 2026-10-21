Asırlık zeytin ağacından rekor rekolte beklentisi

MANİSA'DA otoyol çalışması sırasında kesilmekten kurtarılarak Antalya'daki Zeytinpark'a taşınan yaklaşık 1200 yıllık zeytin ağacından, bu yıl 90 kiloya yakın ürün bekleniyor. Zeytinpark Genel Müdürü Bayram Çarkçıgil, ağacın meyvesine manevi değeri nedeniyle ilgi gösterildiğini belirterek, "Çok talep oluyor. '1200 yıllık zeytin ağacı, bir tane bile zeytini cüzdanımızda dursun' diyenler var" dedi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde otoyol güzergahındaki araziden 2016 yılında sökülerek Antalya'ya getirilen ve tabelaya göre bu yıl 1211 ve 761 yaşlarına ulaşan iki zeytin ağacı, Zeytinpark'ta koruma altında yaşamını sürdürüyor. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır'ın girişimiyle kurtarılan ağaçlar, yeni yerlerinde yapılan bakımın ardından yeniden meyve vermeye başladı. 'Uslu' çeşidi iki ağacın zeytinleri, sofralık ve zeytinyağı olarak değerlendiriliyor.

'ÇOK TALEP OLUYOR'

ZEYTİNPARK Genel Müdürü Bayram Çarkçıgil, iki ağacın meyvelerine, yaşları ve manevi değerleri dolayısıyla ilgi gösterildiğini söyledi. Çarkçıgil, "1200 ve 800 yıllık ağaçların meyvesi için çok talep oluyor. '1200 yıllık zeytin ağacı, bir tane bile zeytini cüzdanımızda dursun' diyenler var. Tabii 1200 yaşındaki bir ağacın meyvesi ve zeytinyağı manevi olarak bile değerli" diye konuştu. Yaklaşık 800 yıllık ağaçtan bu sezon 70, 1200 yıllık ağaçtan 90 kilograma yakın zeytin toplamayı beklediklerini belirten Çarkçıgil, "Her yıl olduğu gibi hasat döneminde zeytin verimliliğini koruyor ve zeytinlerini topluyoruz. İki ağacımız da 'uslu' cinsi zeytin. Genellikle yeşil olarak topluyoruz ve kuruyoruz. Bir kısmını da fazla olduğu zamanlarda yağ olarak sıkıyoruz" dedi. İki ağacın Akhisar'daki otoyol çalışmaları sırasında kesilmekten kurtarılarak Zeytinpark'a getirildiğini anlatan Çarkçıgil, "İlk önce tutar mı, tutmaz mı aşamasında biraz şüpheler vardı ama ağaçlarımız tuttu" dedi. Taşınma sırasında dalları budanan ağaçların, yeni yerlerinde özel bakımla toprağa uyum sağladığı belirtildi.